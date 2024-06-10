Донецк, 10 июня, 2024, 16:15 — ИА Регнум. Украинская армия прекратила эвакуировать раненных бойцов из зоны боевых действий в городе Часовом Яре в ДНР. Об этом 10 июня рассказал в эфире Первого канала советник главы региона Игорь Кимаковский со ссылкой на данные аэроразведки.

ТАСС

Кимаковский уточнил, что только в последние дни ВСУ понесли в Часовом Яре до тысячи человек в виде безвозвратных потерь.

«И они даже уже не эвакуируют своих раненых», — сказал он.

Советник главы ДНР добавил, что, по его словам, Вооружённые силы России в последнее время достигли в городе очень серьёзных успехов и уже почти полностью зачистили от украинских войск микрорайон «Канал».

Как сообщало ИА Регнум, ранее 10 июня Кимаковский рассказал, что ВСУ пытались заходить и укрепляться в восточной части Часова Яра, что привело к большому количеству невозвратных потерь — свыше тысячи бойцов. Он утончил, что на данный момент эту территорию практически полностью освободила российская армия.

Военкор Андрей Руденко 9 июня сообщил, что российские военные подняли флаг России в центре Часова Яра. Он уточнил, что противник в городе отступает под натиском российской армии.

Ранее в этот же день военный корреспондент Юрий Котенок написал, что ВСУ начали отступать из Часова Яра. По его словам, многих бойцов украинских войск перебросили на харьковское направление и оставшихся не хватает для удержания города.