Москва, 10 июня, 2024, 15:40 — ИА Регнум. На международной выставке HeliRussia-2024 в Москве впервые представили модернизированный ударный вертолёт Hunter, способный бороться с морскими дронами. Об этом 10 июня сообщила «Газета.Ru».

Михаил Воскресенский / РИА Новости

«Вертолёт получил полностью новую механику и электронику. В том числе новый софт БПЛА заточен на поиск и уничтожение надводных морских дронов», — рассказал главный конструктор КБ «Беспилотные вертолёты» Владимир Чудаков.

Он отметил, что Hunter может преодолевать расстояние в 150 км, продолжительность полёта на крейсерской скорости составляет 6 часов.

Кроме того, на вооружении вертолёта — турель калибра 7,62 мм, 16 противотанковых авиабомб и две пусковые установки под восемь неуправляемых ракет.

Как передавало ИА Регнум, более 20 стран заключили контракты на поставку российских вертолётов, заявил 10 июня гендиректор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев на выставке HeliRussia-2024. Он уточнил, что компания получила заказы на поставку свыше 170 машин. Наиболее востребованы на мировом рынке боевой разведывательно-ударный Ка-52Э, боевой Ми-28НМЭ, военно-транспортные Ми-171Ш и транспортно-боевые Ми-35М и Ми-35П.

В апреле 2024 года на полигоне Московского военного округа представили линейку различных беспилотных летательных аппаратов, полезная нагрузка которых варьируется от 10 до 200 кг. В Минобороны добавили, что все представленные беспилотники, а также полезная нагрузка созданы из отечественных композитных материалов и элементной базы. Это даёт возможность перейти к серийному выпуску таких дронов в кратчайшие сроки.