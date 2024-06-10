Киев, 10 июня, 2024, 16:17 — ИА Регнум. В последние месяцы между Киевом и его западными партнёрами появилась напряжённость из-за кадровой политики украинской стороны. Об этом 10 июня написала газета Financial Times со ссылкой на нескольких украинских и западных чиновников.

IMAGO/Alexis Sciard Владимир Зеленский

Отмечается, что страны Запада во главе с США желают нормальных и предсказуемых отношений с партнёрами.

«Серия увольнений, отставок и перестановок в правительстве под руководством [главы киевского режима Владимира]Зеленского в последние месяцы вызвала напряжённость между Киевом и западными партнёрами», — говорится в публикации.

По словам автора материала, речь идёт об отставке главы украинского государственного агентства по восстановлению и развитию инфраструктуры Мустафы Найема, ранее выступавшего с критикой в адрес правительства по поводу неэффективных мер по возведению фортификационных сооружений на линии боевого соприкосновения.

Уточняется, что отставка Найема и увольнение в начале мая министра развития общин, территорий и инфраструктуры страны Александра Курбакова, скорее всего, вызовет у Запада вопросы к украинской стороне о её способности и приверженности защите критически важной инфраструктуры.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 10 июня стало известно о том, что Найем подал в отставку с поста главы госагентства по восстановлению Украины. Отмечалось, что это произошло из-за того, что Найема из-за внутриполитических разногласий в Киеве не включили в число участников конференции по восстановлению страны в ФРГ.

Зеленский в начале мая уволил начальника управления государственной охраны Украины Сергея Рудя. Причины такого решения не называли.

Глава киевского режима 1 мая уволил начальника департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности СБУ Илью Витюка. Распоряжений о том, кто займёт ставшую вакантной должность, пока не поступало.

Украинское правительство 23 апреля без указания причин увольнения отправило в отставку замглавы министерства обороны страны Виталия Половенко. Советник руководителя офиса Зеленского Михаил Подоляк 2 апреля рассказал о желании лидера киевского режима реформировать правительство для организации «максимально эффективного» государственного аппарата.