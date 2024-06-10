Москва, 10 июня, 2024, 15:35 — ИА Регнум. Российские военные ударили по двум украинским бронетранспортёрам в Сумской области, сообщил 10 июня координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

Павел Лисицын/РИА Новости

«В Николаевке FPV-дронами ударили по передвигающейся технике», — передали слова координатора подполья RT.

По данным подполья, украинская армия в Сумской области потеряла около 15 военных.

Министерство обороны России пока не сообщало об ударах по украинским объектам и технике в Сумской области.

Ранее 10 июня Лебедев сообщил, что российские военные нанесли удар по складу ВСУ на территории Сумской области. После удара началась детонация. Лебедев добавил, что взрывы прогремели у Юнаковки, в районе мастерских. По данным подполья, на них украинские военные занимались ремонтом и хранением техники.

Подполье сообщало 6 июня, что ВС России нанесли удар по месту расположения ВСУ в городе Никополе. Лебедев рассказал, что на окраине города прилетело в частный дом, в который заселились ВСУ без ведома выехавших за границу владельцев.