Санкт-Петербург, 10 июня, 2024, 15:25 — ИА Регнум. «Роснефть» и Агентство по туризму Красноярского края заключили меморандум о сотрудничестве в области развития внутреннего туризма. Документ был подписан на Петербургском международном экономическом форуме.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» АЗС «Роснефть»

Меморандум предусматривает взаимодействие по вопросам стимулирования спроса на внутренний автомобильный туризм, продвижение туристического потенциала региона, в том числе на объектах заправочной инфраструктуры и придорожного сервиса сети АЗС «Роснефть».

Стороны договорились о проведении совместных мероприятий, направленных на повышение общего уровня комфорта автотуристов, в частности, на объектах придорожного сервиса АЗС «Роснефть».

Розничная сеть «Роснефти» является крупнейшей в России по географическому покрытию и количеству заправочных станций.

«Роснефть» в 2023 году запустила специальную информационно-сервисную платформу «Горизонты России: Поехали с нами!». Спецпроект позволяет автотуристам выбрать и спланировать маршрут по интересным местам через инфраструктуру придорожных сервисов и АЗС «Роснефти».