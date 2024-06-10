Киев, 10 июня, 2024, 14:27 — ИА Регнум. Свыше 30 граждан Украины незаконно пересекли украинско-венгерскую границу на грузовике с военными номерами. Об этом 10 июня сообщил украинский журналист Виталий Глагола в Telegram-канале.

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По информации журналиста, украинские пограничники нашли на контрольно-следовой полосе на участке Косино и Большая Быйгань следы грузового автомобиля, который, как позднее выяснилось, не состоял на учёте воинских частей ВСУ.

Глагола уточнил, что позднее пустой грузовик нашли на венгерской стороне, а затем полиция страны сообщила о задержании 32 человек около села Барабаш.

Позднее представитель украинской Госпогранслужбы Андрей Демченко подтвердил сообщения о прорыве грузовика в сторону Венгрии на участке Мукачевского отряда. По этому факту начали проверку.

Как передавало ИА Регнум, 5 июня посольство США в Киеве сообщило, что украинские власти лишили права свободного выезда из страны мужчин от 18 до 60 лет с двойным гражданством. В связи с этим в дипмиссии рекомендовали всем, кто не может выехать с территории Украины, «укрыться в месте пребывания и выполнять все местные предписания».

По данным Евростата, 4,3 млн жителей Украины сбежали в соседние страны Европы. Германия приняла 1,27 млн человек. Из-за такого количества беженцев власти ФРГ задумались об ограничении потока, потому что многие районы и коммуны не справляются с ним.

Постпред России при ООН Василий Небензя 14 мая назвал рекордными масштабы уклонения мужчин от призыва на Украине. Он подчеркнул, что эта тема крайне неудобна для главы киевского режима Владимира Зеленского и его западных спонсоров.