Москва, 10 июня, 2024, 14:01 — ИА Регнум. Кремль своевременно сообщит, когда будет принято решение о государственных визитах президента России Владимира Путина в КНДР и Вьетнам, заявил 10 июня в беседе с журналистами пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Сергей Бобылев/ РИА Новости Президент РФ Владимир Путин

Его спросили, действительно ли российский лидер вскоре посетит эти страны. Песков напомнил, что о зарубежных поездках главы государства объявляют после согласования с руководством принимающих стран.

«Поэтому, когда время настанет, мы будем делать соответствующие объявления», — сказал официальный представитель Кремля.

Как передавало ИА Регнум, газета «Ведомости» 10 июня, ссылаясь на информацию от дипломатических кругов, сообщила, что Путин в июне планирует посетить КНДР и оттуда отправиться во Вьетнам. Посол России в Северной Корее Александр Мацегора подтвердил, что в Пхеньяне готовятся к визиту российского лидера.

30 мая замглавы МИД России Андрей Руденко сообщил, что глава государства планирует посетить КНДР и Вьетнам. Он также сообщил о продвинутой стадии подготовки визита.

Песков 24 мая заявил, что Путина пригласили посетить Северную Корею. Пресс-секретарь также сообщил о начале подготовки к официальной поездке.