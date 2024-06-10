Буйнакск, Дагестан, 10 июня, 2024, 13:53 — ИА Регнум. Более 270 человек обратились к врачам с признаками острой кишечной инфекции в дагестанском городе Буйнакске. Об этом сообщило министерство здравоохранения Дагестана в своём Telegram-канале.

Дарья Драй ИА Регнум

Как сообщили в ведомстве, 10 июня к медицинским сотрудникам больниц Буйнакска обратилось множество жителей города со схожими симптомами, свидетельствующими об отравлении. Более 30 из них были госпитализированы, включая 21 ребёнка.

«Пациенты обращались с легкими и среднетяжелыми формами кишечной инфекции. Госпитализировано было 35 человек, взрослые и дети. Сейчас состояние их улучшилось. В стационаре имеются все необходимые медикаменты и растворы для скорейшего восстановления больных», — говорится в сообщении.

Также в публикации сказано, что по поручению министра здравоохранения Дагестана Татьяны Беляевой в Буйнакской центральной городской больнице работает бригада специалистов Республиканского центра инфекционных болезней.

Власти рекомендовали населению употреблять только кипячёную воду, а также обрабатывать ей фрукты и овощи после мытья. Это поможет снизить риск отравления.

Как сообщили в региональном следственном управлении СК России, уже возбуждено уголовное дело по факту оказания МУП «Буйнакскводоканал» услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья. Следователи установили, что заболевшие в Буйнакске острой кишечной инфекцией употребляли питьевую воду, которая подаётся в дома по водопроводным линиям. В настоящее время устанавливаются лица, причастные к преступлению.

Как сообщало ИА Регнум, 9 февраля в Дагестане также был зафиксирован случай массового отравления. Тогда пострадали шесть посетителей кафе, трое из которых были дети. Деятельность кафе была приостановлена. Также были выявлены грубые нарушения санитарных правил на пищеблоке заведения, в том числе антисанитария, дефицит производственного и технологического оборудования, отсутствие медицинских книжек у персонала.

Похожий случай 2 июня произошёл в Калининградской области. Следователи возбудил уголовное дело по факту заражения кишечной инфекцией 33 людей, которые пользовались услугами доставки здоровой еды одной и той же фирмы. По указанию руководителя следственного управления региона Дмитрия Бочарова было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).