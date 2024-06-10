Берн, 10 июня, 2024, 13:46 — ИА Регнум. В качестве участников конференции по Украине зарегистрировались 90 стран. Об этом 10 июня заявила президент Швейцарии Виола Амхерд.

«По состоянию на сегодня зарегистрировались 90 государств, половина из которых — из Европы и Северной Америки, другая половина — из Южной Америки, Африки, Ближнего Востока и Азии», — привела её слова Lenta.ru.

Она добавила, что только половина стран будет представлена на самом высоком уровне. Остальные отправят на мероприятие министров и других официальных лиц.

По её словам, ООН будет представлена на конференции от международных организаций, а полный список участников опубликуют вечером 14 июня.

Как передавало ИА Регнум, конференция по Украине пройдёт 15–16 июня в швейцарском городе Бюргеншток. МИД Швейцарии заявил, что не пригласил Россию.

Ранее представители целого ряда стран, в том числе Бразилии, ЮАР и Китая, отказались от участия в данном мероприятии, а Индия решила не направлять в Швейцарию чиновников высокого уровня. Не поедет на конференцию и президент США Джо Байден. По данным Bloomberg, у него будет более важное мероприятие — сбор средств на предвыборную кампанию в Калифорнии.

Мексика и Никарагуа отказались ехать на швейцарский саммит по Украине. Мексиканская сторона объяснила свою позицию тем, что ожидает в скором времени появления возможности провести мирные переговоры с участием России и Украины. В МИД Никарагуа швейцарскую конференцию назвали политическим фарсом.

Президент Аргентины Хавьер Милей решил отказаться от поездки во Францию, а также от участия в саммите «Большой семёрки» (G7) в Италии и конференции по Украине в Швейцарии.

Заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин отметил, что глава киевского режима Владимир Зеленский и западные союзники Украины обзванивали и упрашивали руководителей стран СНГ принять участие в конференции в Швейцарии, однако все они отказались. Лидеры стран СНГ понимают, что мероприятие является попыткой создать видимость общемировой поддержки «формулы Зеленского» и не имеет никакого отношения к миру, добавил он.

Кремль и МИД неоднократно отмечали, что Россия готова к мирному урегулированию ситуации на Украине при условии выполнения всех требований, поставленных перед началом СВО, и при условии признания новых территориальных реалий — возвращения четырёх регионов в состав России в 2022 году.