Москва, 10 июня, 2024, 14:07 — ИА Регнум. В связи с проведением концерта, посвященногоу Дню России, 11 июня будет временно закрыто движение на ряде улиц в центре Москвы, сообщили в пресс-службе столичного Департамента транспорта.

Дептранс Москвы

«11 июня в связи с проведением концерта ко Дню России будет временно закрыто движение на ряде улиц в центре», — заявили в пресс-службе ведомства.

В частности, с 07:00 до 23:00 движение закроют на Ильинке от Новой площади до Красной площади, на Варварке от Старой площади до Большого Москворецкого моста, в проезде от Ильинки до Варварки в районе дома 5 на Красной площади.

Также с 00:01 10 июня до окончания мероприятия на Фрунзенской набережной и с 00:01 11 июня до окончания мероприятия на улицах Ильинка и Варварка запретят парковку автотранспорта.

Как сообщало ИА Регнум, парковка в Москве 12 июня, в День России, будет бесплатной. Мэр столицы Сергей Собянин отметил, что бесплатно оставить машину можно будет на всех улицах в столице, в том числе с тарифами 380 и 450 рублей в час. Парковки со шлагбаумом останутся платными и будут работать в обычном режиме.

1 июня в Москве стартовал масштабный фестиваль «Лето в Москве. Все на улицу!», который объединит все летние активности.

Мэр рассказал, что Бульварное кольцо станет пространством моды, спорта и культуры. На Никитском бульваре будет проходить вернисаж. Петровский бульвар станет местом притяжения для художников, любящих рисовать на пленэре. На Покровском устроят литературные чтения, а на Тверском — мини-фестивали моды, фотографии и красоты. На Рождественском и Страстном выступят уличные музыканты, на Гоголевском обучат игре в шахматы, а на Яузском — рисовать граффити.

Набережные будут местом для спортивных тренировок и тематических мастер-классов, добавил Собянин.