Москва, 10 июня, 2024, 13:37 — ИА Регнум. Российские военные поразили пункт бригады тактической авиации ВСУ и пункты временной дислокации иностранных наёмников в зоне проведения спецоперации, сообщил 10 июня официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Станислав Красильников/РИА Новости

«Поражён командный пункт бригады тактической авиации ВСУ <…> пункты временной дислокации иностранных наёмников, скопления живой силы и военной техники противника в 147 районах», — заявил генерал-лейтенант.

Кроме того, за минувшие сутки российские военные поразили полевой артиллерийский склад ВСУ.

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