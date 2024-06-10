Киев, 10 июня, 2024, 13:42 — ИА Регнум. Ситуация на участке линии боевого соприкосновения в ДНР сейчас является самой сложной для украинской армии. Об этом 10 июня написал глава киевского режима Владимир Зеленский в Telegram-канале.

«Донетчина: наиболее тяжело», — написал он.

По словам главы киевского режима, украинские войска делают всё возможное для стабилизации и защиты позиций.

Как сообщало ИА Регнум, в конце мая американское издание The New Yorker написало, что из-за продвижения Вооружённых сил России и дефицита резервов положение ВСУ уже летом может значительно ухудшиться. По словам опрошенных изданием экспертов, военная помощь США позволит киевскому режиму пережить 2024 год, однако не снимет вопрос о нехватке живой силы у украинской армии.

Ранее в этот же день телеканал Al Mayadeen сообщил, что из-за прорывов российских военных на разных направлениях в зоне боевых действий произойдёт обрушение целых участков фронта ВСУ. Отмечалось, что этому поспособствует провал киевским режимом мобилизации.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 21 мая отметил, что лидер киевского режима в последнее время делает множество заявлений, скатываясь в истерику. По словам представителя Кремля, это связано с тяжёлой для ВСУ ситуацией на линии боевого соприкосновения.