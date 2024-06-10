Москва, 10 июня, 2024, 13:16 — ИА Регнум. В Москве супружеская пара с тремя малолетними детьми разгромила съёмную квартиру, в которой они в течение полугода делали ремонт. Таким образом семья отреагировала на решение хозяйки выселить их из преобразившейся квартиры. Об этом ИА Регнум сообщил источник.

Александр Кряжев/РИА Новости

Так, ещё в начале июня 2023 года 34-летняя Наталья с супругом и тремя маленькими детьми остались на улице. Из прежней съёмной квартиры их попросили съехать, так как хозяйка продала жильё. Женщина предупредила квартирантов за две недели, но они не успели найти жильё, которое укладывалось бы в их бюджет.

«Я сидела на лавочке в слезах. У меня было такое бессилие и непонимание, что делать дальше. Мы разговорились с женщиной, которая ко мне подсела, она представилась Ларисой. Потом она сказала, что её сестра сдаёт квартиру в Кузьминках и можно заехать сразу», — рассказала Наталья.

Семья сразу поехала смотреть квартиру. По словам женщины, в комнате стоял диван с клопами, старая кухня с тараканами и ржавая стиральная машинка. Но идти было некуда, и договорились снимать за 35 тысяч рублей в месяц, хозяйка Кристина также разрешила сделать косметический ремонт, поменять кухню и диван, но за свои деньги. Наталью с мужем все устроило. Договор не заключали — поверили друг другу на словах.

Семья жила в квартире, потихоньку делали ремонт, купили кухню. После того как косметический ремонт был сделан, а мебель с насекомыми была заменена на хорошую, хозяйка решила поднять плату до 40 тысяч рублей в месяц плюс коммунальные платежи. Супруги согласились, но 15 февраля Кристина неожиданно позвонила Наталье и сказала, что у них есть пять дней для освобождения квартиры.

«За полгода мы сделали косметический ремонт: поклеили обои, поменяли кухню и плиту. Избавились от клопов и тараканов. Нас просто выгнали, не предупредив заранее. Мы содрали обои, которые мы клеили, разобрали кухню, которую покупали сами. Всё мы покупали сами и не в счёт платежей за квартиру. Это справедливо», — делится с ИА Регнум Наталья.

Разбитая квартира без мебели не устроили хозяйку, и она решила написать заявление в полицию, оценив ущерб в 200 000 рублей. Полиция проводит проверку по этому инциденту.

Соседи рассказали журналистам, что Кристина редко приезжает в квартиру. Жилплощадь постоянно сдаётся, а несколько лет назад в квартире был хостел для мигрантов.