Санкт-Петербург, 10 июня, 2024, 12:59 — ИА Регнум. Крупнейший производитель стройматериалов, немецкая компания Knauf передаст бизнес в России местному менеджменту с возможностью обратного выкупа. Об этом 10 июня на полях ПМЭФ заявил заместитель главы Минпромторга Виктор Евтухов.

Jan Woitas/Global Look Press

«Knauf принял решение о том, что они передадут менеджменту свою компанию в России <…> с возможностью выкупить бизнес обратно в течение двух лет», — процитировал Евтухова RT.

Согласно информации, размещённой на сайте компании, у Knauf 20 заводов, шесть сбытовых организаций и шесть собственных учебных центров в России.

В апреле в СМИ появились сообщения о том, что продукцию немецкой компании использовали для восстановления Мариуполя. Это стало поводом для доследственной проверки Knauf прокуратурой немецкого города Вюрцбурга. О решении Knauf уйти с российского рынка после более чем 30 лет работы объявили в том же месяце. Сообщалось, что компания планирует перевести российский бизнес под местное управление для сохранения рабочих места для более чем четырёх тысяч сотрудников.

В ноябре 2023 года Украина признала Knauf «мировым спонсором войны». Украинское Национальное агентство по предотвращению коррупции сообщало, что немецкая фирма за 2022 год уплатила в федеральный бюджет России около $117 млн.

Президент России Владимир Путин летом 2023 года подчеркнул, что после ухода ряда западных компаний для рынка открылись новые направления развития. Это позволило экономике продвигаться вперёд, отметил он.

При этом российский рынок остаётся привлекательным для зарубежных компаний и ряд из них не хотят его покидать. Так, французская компания «Ашан» официально уведомила в апреле, что не собирается уходить из России. В декабре 2023 года международный косметический концерн Avon решил не уходить с российского рынка. В июне сеть кофеен Starbucks после ухода из России подала заявки на регистрацию товарных знаков в Роспатент.