Москва, 10 июня, 2024, 13:20 — ИА Регнум. Владелец ЗАО «Мультимедиа Холдинг», в который входят радиостанции «Наше радио», Jazz FM, Rock FM, рекламное агентство «Джем», агентство НСН и завод по производству виниловых пластинок, Виталий Богданов решил продать свои активы и уже ищет покупателей, сообщил 10 июня «Коммерсантъ», ссылаясь на источники.

Александр Натрускин/РИА Новости

По информации журналистов, предприятие оценили в $48 млн. Интерес к нему якобы проявляют «Газпром-Медиа Холдинг» и «Европейская медиагруппа». Ряд собеседников издания предположили, что НСН продадут отдельно от остальных активов.

Отмечается, что выручка холдинга в 2023 году составила 221 млн рублей, а чистая прибыль — 32 млн рублей. Годом ранее выручка составила 166 млн рублей, а прибыль — 15 млн рублей. На предприятии ожидают в этом году рост выручки от рекламы на радио на 10%, а от продажи пластинок — на 30% из-за проблем с их доставкой из-за рубежа.

Топ-менеджер одной из радиостанций в беседе с изданием предположил, что решение Богданова продать активы связано с опасением санкций.

Как сообщало ИА Регнум, в мае стало известно, что французский банк Société Générale решил продать российские активы. В том числе был продан «Росбанк», где банк был мажоритарным акционером. Покупателем выступил инвестиционный фонд «Интеррос». Убыток для французской стороны составил €3,2 млрд.

В январе платёжный сервис Qiwi объявил, что продаёт российские активы гонконгской компании Fusion Factor Fintech Limited, принадлежащей главному исполнительному директору Андрею Протопопову. Стоимость сделки составила 23,75 млрд рублей.