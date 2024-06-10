Москва, 10 июня, 2024, 12:26 — ИА Регнум. В Кремле не сожалеют о том, что пригласили СМИ из недружественных стран для общения с президентом Владимиром Путиным на Петербургском международном экономическом форуме. Об этом 10 июня заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Кирилл Зыков/РИА Новости

Журналисты спросили, не зря ли пригласили СМИ недружественных стран на ПМЭФ, поскольку они искажали смысл выступления президента.

«В Кремле нет подобных сожалений. С такой точкой зрения не согласны», — отметил Песков.

Как передавало ИА Регнум, 9 июня Песков заявил, что западные страны «в предвоенном экстазе» начинают осуществлять цензуру в своих СМИ. Он отметил, что их редакционная политика не является свободной в полном смысле этого слова, на Западе начинают ущемлять интересы СМИ, переводя их в подцензурное состояние.

Встреча Путина с иностранными журналистами состоялась 5 июня на полях Петербургского международного экономического форума. Президент в ходе мероприятия, в частности, заявил, что Россия вправе поставить своё вооружение в регионы, откуда ожидаются чувствительные удары по странам, поставляющим оружие Украине. Называть регионы возможных поставок Россия не будет, отметил позднее Песков.