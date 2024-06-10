Москва, 10 июня, 2024, 12:17 — ИА Регнум. Тела женщины и подростка обнаружили под окнами многоэтажки на западе Москвы. Об этом 10 июня сообщили «Известия» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что в 09:05 в полицию поступило сообщение о том, что на улице Крылатской нашли тела подростка 2009 года рождения и его матери с повреждениями, характерными для падения с высоты.

На месте происшествия работают правоохранители, которые устанавливают обстоятельства случившегося.

Как передавало ИА Регнум, девочка 2021 года рождения, выпавшая 2 июня из окна на улице Реутовской в Москве, погибла. Её госпитализировали в одну из столичных больниц. Однако, несмотря на усилия врачей, девочка скончалась от полученных повреждений.

Женщина с восьмимесячным сыном на руках выпала из окна десятого этажа в Октябрьском районе Улан-Удэ. Их госпитализировали с тяжёлыми травмами. Трагедия произошла на глазах у мужа погибшей, который находился в квартире.