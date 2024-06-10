Москва, 10 июня, 2024, 12:14 — ИА Регнум. Реабилитация Верхнего Салтыковского пруда началась на юго-западе Москвы. Как рассказал заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы Пётр Бирюков, работы на водоеме в Северном Бутово планируется завершить к концу года.

Иван Шилов ИА REGNUM Пётр Бирюков

«В настоящее время водоем находится в неудовлетворительном состоянии: на дне накопились большие объемы иловых отложений, что привело к активному зарастанию водорослями, наблюдается разрушение береговой линии», — отметил Петр Бирюков. В связи с этим, рассказал он, было принято решение провести комплексную реабилитацию пруда. «Работы планируем завершить в четвертом квартале этого года», — сообщил заместитель мэра Москвы.

Специалисты регулярно проводят обследования московских водоемов. Список водных объектов формируется ежегодно с учетом пожеланий москвичей. В случае выявления проблем принимается решение о реабилитации.

Верхний Салтыковский пруд очистят от ила, отремонтируют конструкцию береговых полос и сформируют зону биоплато, рассказал Пётр Бирюков. Всего в этом году в Москве запланирована реабилитация свыше 20 прудов.