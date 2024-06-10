Москва, 10 июня, 2024, 12:02 — ИА Регнум. Известный авиационный учёный Александр Ицкович ушёл из жизни 5 июня в квартире на Валдайском проезде в Москве. Ему было 89 лет. Об этом ИА Регнум сообщил источник.

Лев Поликашин/РИА Новости

«В квартире было обнаружено тело 89-летнего мужчины. Предварительная причина смерти — острая сердечно-сосудистая недостаточность», — рассказал собеседник агентства.

Александр Абрамович Ицкович родился 28 июля 1934 года. Он окончил Уральский авиационный институт и всю свою жизнь посвятил летательным аппаратам. Александр Абрамович был профессором Московского государственного технического университета гражданской авиации. Ицкович выпустил более 250 научных работ и десятки учебных пособий для студентов технических вузов. В сферу его научных интересов входили способы увеличения надёжности и совершенствование конструкций авиационной техники, повышение эффективности технической эксплуатации самолётов, диагностика неисправностей и особенности ремонта. Александр Абрамович внёс большой вклад в отечественное самолётостроение и носил звание «Отличник Аэрофлота».