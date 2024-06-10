Ленинградская область, 10 июня, 2024, 12:20 — ИА Регнум. Кадры прыжка парашютиста, который разбился на посадочной площадке в деревне Путилково в Ленинградской области, опубликовал РЕН ТВ.

Владислав Ногай/Sputnik/РИА Новости

На видео запечатлено, как спортсмен пытался раскрутить запутавшиеся стропы, но из-за большой скорости и сильного натяжения сделать это ему не удалось. В результате парашютиста протащило по земле.

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По информации Северо-Западной транспортной прокуратуры, инцидент произошел 9 июня. В ходе учебно-тренировочного прыжка с самолёта из-за отказа парашютной системы и позднего раскрытия запасного парашюта спортсмен получил смертельные травмы.

Волховстроевская транспортная прокуратура проверит все обстоятельства, исполнение законодательства о безопасности полётов и при наличии оснований примет меры.

Как сообщало ИА Регнум, в декабре 2023 года на Ставрополье два человека погибли в результате крушения дельтаплана. Летательный аппарат упал около посёлка Мирного. По данным «112», два человека погибли.

В октябре того же года опытный спортсмен-парашютист, мастер спорта Дмитрий Беляев разбился на соревнованиях в Чечне. Несчастный случай произошёл в рамках Кубка России на базе Российского университета спецназа. Беляев совершал пилотирование высокоскоростного парашюта, но не смог верно оценить высоту для выполнения манёвра и ударился о воду.

В июне 2023 года в результате падения мотодельтаплана в посёлке Совхозном в Челябинской области погибли два человека. Для координации деятельности правоохранителей на месте трагического инцидента присутствовал ответственный дежурный транспортный прокурор.