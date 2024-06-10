Москва, 10 июня, 2024, 12:12 — ИА Регнум. Движение на внутренней стороне 76-го километра Московской кольцевой автодороги частично перекрыли из-за ДТП с участием легкового автомобиля BMW и мусоровоза, который в результате аварии перевернулся. Об этом 10 июня сообщил источник ИА Регнум.

Рамиль Ситдиков/РИА Новости

По его словам, из-за ДТП движение на трёх из шести полос МКАД в районе съезда № 76 на 76-м километре дороги перекрыли. На месте аварии работают сотрудники московских оперативных служб, которые уточняют обстоятельства аварии и количество пострадавших.

Как позднее сообщила пресс-служба Госавтоинспекции Москвы, по предварительным данным, водитель опрокинувшегося в результате ДТП грузового автомобиля скончался от полученных травм.

Как сообщало ИА Регнум, 9 июня на трассе в Кирове произошло столкновение легкового автомобиля ВАЗ-2115 и автобуса «Вектор Некст». В результате один человек погиб и ещё пятеро пострадали.

В результате ДТП с участием автомобиля Maserati в Московской области 8 июня погиб один несовершеннолетний и ещё один пострадал. По предварительной информации, водитель автомобиля не справился с управлением.

Ранее в этот же день в Ленинградской области произошло столкновение грузового автомобиля «КамАЗ» и рейсового автобуса. В результате автоаварии пострадали 10 человек.