Киев, 10 июня, 2024, 11:43 — ИА Регнум. Безвозвратные потери Украины на фронте превысили полмиллиона человек. Об этом 10 июня заявил бывший премьер-министр страны Николай Азаров в Telegram-канале.

Anastasiia Smolienko/Global Look Press

«Точка невозврата» — миллион человек <…> после этой цифры украинцы будут не в состоянии самовосстановиться», — заявил он.

Азаров пояснил, что на Украине осталось очень мало молодых мужчин. Так, 40-летних более чем в два раза больше, чем 20-летних. Если говорить о демографии, то рождаемость сократилась почти вдвое в 2021–2023 годах, добавил он. По словам экс-премьера, это может привести к тому, что после 2035 года доля возрастной группы до 18 лет в населении составит 12-15% по сравнению с 25% в 1993 году.

Помимо потерь на фронте и низкой рождаемости, Азаров указал на массовый выезд за границу украинок от 18 до 34 лет. Преимущественно они уезжают в страны Евросоюза.

Как заключил Азаров, чем дольше будет продолжаться конфликт на Украине, тем сильнее будет разрастаться демографическая яма.

Как сообщало ИА Регнум, министр обороны России Андрей Белоусов 31 мая заявил, что потери украинской армии в мае составили более 35 тысяч военных. До этого секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу, занимавший в апреле пост главы Минобороны, заявлял о почти 500 тысячах погибших украинских военнослужащих с начала СВО.

Советник главы Донецкой Народной Республики Игорь Кимаковский 10 июня заявил, что в ходе боёв на востоке города Часова Яра ВСУ потеряли свыше тысячи человек. Российские военные, как отмечал глава ДНР Денис Пушилин освободили более 60% территории республики.