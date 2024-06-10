Москва, 10 июня, 2024, 12:09 — ИА Регнум. Одному из главных фигурантов уголовного дела по теракту в «Крокус Сити Холле» Далерджону Мирзоеву (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов) выписали два административных штрафа в размере двух тысяч рублей за нарушения правил дорожного движения в Брянской области. ПДД он нарушил 23 марта в день задержания, сообщил сайта Федеральной службы судебных приставов.

Павел Бедняков/РИА Новости

Межрайонный отдел судебных приставов по Новосибирску 4 июня завёл исполнительное производство по этому административному делу. В Новосибирску у уроженца Таджикистана Мирзоева была временная регистрация на три месяца.

Также, по данным ФССП, задолженность за нарушения ПДД должен погасить другой фигурант дела о теракте в «Крокусе» Диловар Исломов (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов). Он должен выплатить порядка пяти тысяч рублей за нарушение правил дорожного движения в Тверской области 23 января 2024 года. Исполнительное производство завели 18 апреля. Исломов на момент нарушения находился за рулём Renault Symbol.

Исломов продал этот автомобиль участникам теракта в «Крокусе» незадолго до преступления. На этом Renault террористы после осуществления теракта пытались скрыться, двигаясь к границе с Украиной. Их задержали в Брянской области 23 марта.

Теракт в «Крокусе» произошёл вечером 22 марта: четверо вооружённых террористов ворвались в здание и открыли огонь по посетителям. Затем они устроили поджог. В результате теракта погибли 145 человека, ещё 551 человек пострадал.

Басманный суд Москвы постановил в общей сложности по делу о теракте в «Крокусе» арестовать 18 человек из 20 обвиняемых. Ещё с двоих обвиняемых взяли подписку о невыезде.

Суд до 22 августа продлил Исломову арест. Также сроки содержания под стражей продлили для Алишера Касимова (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов), Аминчона Исломова (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов) и Исроила Исломова (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов).

Непосредственные исполнители теракта Мирзоев, Саидакрами Муродали Рачабализоды (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов), Мухаммадсобир Файзов (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов) и Шамсидин Фаридуни (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов) находятся по решению суда