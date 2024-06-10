Пномпень, 10 июня, 2024, 11:57 — ИА Регнум. Камбоджа не примет участие в саммите по ситуации на Украине, который пройдёт в Швейцарии. Руководство страны отказалось от участия, так как в обсуждениях не будет участвовать одна из сторон конфликта — Россия, сообщила камбоджийская газета Khmer Times.

Сергей Корсун ИА Регнум

Невзирая на призыв главы киевского режима Владимира Зеленского к тому, чтобы все страны Ассоциации государств Юго-Восточной Азии участвовали в предстоящем саммите, председатель Сената Камбоджи Хун Сен подтвердил, что страна не поедет на саммит, где присутствуют не все стороны конфликта, отметило издание.

«Решение Камбоджи не участвовать в мирном саммите является правом страны, поскольку Камбоджа видит, что он не будет успешным (из-за отсутствия России). Присоединятся другие страны или нет — это их право», — заявил Хун Сен.

Посол России в Камбодже Анатолий Боровик отказал газете в комментарии по камбоджийской политике. Конференцию в Швейцарии он назвал попыткой сосредоточиться на нереалистичной «формуле мира» Зеленского.

Как сообщало ИА Регнум, страны одна за одной стали отказываться от участия в конференции по Украине. 7 июня стало известно об отказе представителей Мексики и Никарагуа. В Мехико объяснили позицию тем, что ожидают в скором времени появления возможности провести переговоры с участием России и Украины. В МИД Никарагуа швейцарскую конференцию по Украине назвали политическим фарсом.

Власти Саудовской Аравии сообщили об отказе участвовать в саммите по Украине в Швейцарии 2 июня, поскольку там не будет представлена позиция России. По информации агентства DPA, глава киевского режима Владимир Зеленский планировал посетить Саудовскую Аравию 1 июня, чтобы там на встрече с наследным принцем Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом заручиться его поддержкой. Теперь визит отложили, он будет возможен только после конференции.

Президент России Владимир Путин назвал конференцию паноптикумом. Он указал на противоречивость действий её организаторов. Они заявляют, что без Москвы не получится добиться результатов, но российскую сторону не приглашают, обвиняя её в отказе от переговоров, отметил президент.

Спикер Совета Федерации Константин Косачёв отметил, что запланированная конференция по Украине в Швейцарии провалилась ещё до её начала. Он уверен, что какого-либо конечного итога ждать не приходится — результат будет ниже, чем задумывалось изначальною.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что саммит будет пустым мероприятием с точки зрения событийности. Он добавил, что каждая страна принимает суверенное решение, участвовать в этом мероприятии или нет.