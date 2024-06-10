Лондон, 10 июня, 2024, 11:54 — ИА Регнум. Итальянский теннисист Янник Синнер в первый раз в карьере вышел на первое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в одиночном разряде. Обновлённую версию рейтинга 10 июня опубликовали на сайте организации.

IMAGO/Federico Pestellini/Global Look Press Янник Синнер

Синнер стал первым из итальянских теннисистов, сумевших занять первое место в рейтинге АТР. Итальянец стал первой ракеткой мира после того, как сербский спортсмен Новак Джокович из-за травмы снялся с матча четвертьфинала Открытого чемпионата Франции и не сумел защитить 2 тысячи рейтинговых очков.

Второе место в рейтинге занял выигравший «Ролан Гаррос» представитель Испании Карлос Алькарас, на третье опустился Джокович. На четвёртой позиции в рейтинге Александр Зверев из Германии.

Российские теннисисты Даниил Медведев и Андрей Рублёв заняли в обновлённой версии списка АТР пятое и шестое места соответственно.

Как сообщало ИА Регнум, 9 июня Алькарас обыграл Зверева в матче финала Открытого чемпионата Франции. Испанец победил немецкого спортсмена в пяти сетах со счётом 6:3, 2:6, 5:7, 6:1, 6:2. Соперники провели на корте 4 часа 20 минут.

Среди женщин в одиночном разряде победителем «Ролан Гаррос» в третий раз подряд стала теннисистка из Польши, первая ракетка мира Ига Свёнтек. В финальном поединке она в трёх сетах обыграла представительницу Италии Ясмин Паолини.

Российская теннисистка Мирра Андреева в полуфинале Открытого чемпионата Франции уступила Паолини. Рублёв выбыл с турнира ещё на стадии третьего круга, где проиграл Нику Кирьосу из Австралии.