Москва, 10 июня, 2024, 11:28 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин этим летом планирует посетить Вьетнам и КНДР, сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на источник в дипломатических кругах.

Владимир Смирнов/РИА Новости

Источник издания отметил, что глава государства может отправиться во Вьетнам уже в июне. Предположительно, поездка состоится сразу после его визита в КНДР.

Посол России в Северной Корее Александр Мацегора подтвердил газете, что визит Путина в Пхеньян состоится. По словам дипломата, сейчас программу поездки главы государства активно готовят.

Как передавало ИА Регнум, 30 мая замминистра иностранных дел России Андрей Руденко сообщил о планируемых визитах главы государства в КНДР и Вьетнам. Он отметил, что подготовка находится в продвинутой стадии.

24 мая пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что президент России имеет действующее приглашение посетить Северную Корею. Началась подготовка к визиту, отметил представитель Кремля.

30 мая Песков сообщил, что Кремль своевременно объявит о государственном визите Путина во Вьетнам и о программе поездки. Представитель главы государства также сообщил, что уже идёт подготовка визита.

26 марта Путин провёл разговор с генеральным секретарём ЦК Компартии Вьетнама Нгуен Фу Чонгом, который выразил соболезнования в связи с терактом в «Крокус Сити Холле». По данным вьетнамского интернет-издания Vietnamnet, во время разговора двух лидеров генсек пригласил Путина посетить страну с официальным визитом. Отмечалось, что телефонный разговор состоялся по инициативе вьетнамской стороны.