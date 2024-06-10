Москва, 10 июня, 2024, 11:12 — ИА Регнум. Бюджет Организации Договора о коллективной безопасности необходимо скорректировать с учётом отказа властей Армении внести в него взнос. Об этом 10 июня заявили в Министерстве иностранных дел России.

Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

«Естественно, с учётом отказа армянского руководства внести начисленный взнос требуется скорректировать бюджет ОДКБ на текущий год», — привело слова представителя МИД RT.

В ведомстве уточнили, что сейчас прорабатывают соответствующий проект решения Совета коллективной безопасности организации, отметив, что возможность перераспределения взносов не рассматривают.

«По каким-то параметрам секретариат ОДКБ и Объединённый штаб ОДКБ сократили свою расходную часть, но в первую очередь за счёт отзыва Ереваном или неназначения на квотные должности своих сотрудников в соответствующих структурах», — пояснили в министерстве.

Представитель МИД подчеркнул, что организация продолжит работать в штатном режиме и секретариат ОДКБ для каких-то целей использует имеющиеся резервы.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 10 июня в МИД заявили, что Ереван и раньше допускал задолженности по выплатам в бюджет ОДКБ. Отмечалось, что в таких случаях вопрос о финансировании бюджета организации решался в рабочем порядке, а затем «должники» их погашали.

Представитель МИД Армении Ани Бадалян 8 мая заявила, что власти республики не будут финансировать ОДКБ в текущем году. Она уточнила, что при этом Ереван не станет возражать против принятия таких решений в ограниченном формате.

В середине марта премьер-министр Армении Никол Пашинян пригрозил выходом страны из ОДКБ. В конце февраля в МИД России заявляли, что Москва исходит из того, что Ереван продолжит оставаться полноправным членом организации.