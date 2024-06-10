Москва, 10 июня, 2024, 10:30 — ИА Регнум. Российскую самоходную артиллерийскую установку (САУ) 2С43 «Мальва» начали применять в Харьковской области в зоне проведения специальной военной операции, сообщила 10 июня «Российская газета».

Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

Новейшую САУ, которую ещё считают аналогом французской системы Caesar, начали применять для контрбатарейной борьбы.

Российская 152-мм САУ может вести огонь в режиме огневого налёта. «Мальва» мобильнее основной гусеничной гаубицы «Мсты-С». Благодаря отказу от башни и бронирования места установки орудия «Мальва» стала значительно легче, что позволило транспортировать её самолётами, включая Ил-76. Боевая машина способна разгоняться до 80 километров в час. Помимо этого «Мальва» оснащена современной системой управления огнём.

Новую САУ разработали в нижегородском Центральном научно-исследовательском институте «Буревестник». В мае 2023 года завершились испытания САУ 2С43 «Мальва». В октябре того же года первые серийные образцы поступили на вооружение российской армии.

Как сообщало ИА Регнум, в ноябре 2023 года российские военные начали применять в зоне спецоперации новый барражирующий боеприпас «Скальпель». Первоначально в зону СВО отправили партию в количестве 15 штук. Барражирующий боеприпас представляет собой более бюджетный аналог известного дрона-камикадзе «Ланцет».

ВС России в ноябре 2023 года также начали применять в зоне СВО модернизированный управляемый снаряд «Краснополь». Улучшенная версия корректируемого артиллерийского снаряда успешно себя показала в боевых действиях.