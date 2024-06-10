Санкт-Петербург, 10 июня, 2024, 11:31 — ИА Регнум. Росатом и правительство Саратовской области заключили соглашение о сотрудничестве в области развития города-спутника Балаковской АЭС — Балаково на 2024 год. Документ был подписан 7 июня в рамках деловой программы Петербургского международного экономического форума.

Информационный центр Балаковской АЭС Росатом и правительство Саратовской области заключили соглашение о сотрудничестве в области развития города-спутника Балаковской АЭС

Согласно документу, в текущем году в Балаково будет дополнительно привлечено более полутора миллиардов рублей. На эти средства будут реализованы мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, выполнен ремонт дорог, обновлен парк городского общественного транспорта, благоустроена набережная Судоходного канала у моста Победы, создан центр культурного развития, построено жилье для медиков и многое другое.

«Сотрудничество с Росатомом и заключение соглашения — важный шаг в обеспечении устойчивого развития Саратовской области, — отметил губернатор региона Роман Бусаргин. — Совместными усилиями мы сможем реализовать проекты по улучшению городской инфраструктуры, модернизации и дооснащения городских объектов, оказать поддержку программам образования, культуры и спорта. Такое партнерство открывает широкий спектр возможностей для улучшения жизни населения региона».

«Росатом» ведёт работу по созданию комфортной инфраструктуры более чем в 30 городах своего присутствия. Для активизации этой работы в 2023 году стартовала программа «Люда и города», направленная на повышение качества жизни в городах присутствия и достижение лидерства в технологическом развитии в масштабах всей страны.