Санкт-Петербург, 10 июня, 2024, 10:25 — ИА Регнум. «ФосАгро» и Минобрнауки заключили соглашение о сотрудничестве в продвижении фундаментальных научных исследований. Документ, рассчитанный на три года, был подписан на Петербургском международном экономическом форуме.

Иван Шилов ИА REGNUM «ФосАгро»

«У соглашения, которое мы сегодня подписываем, важная миссия: популяризация и продвижение фундаментальных наук, повышение их престижа в стране и мире — особенно среди молодежи, — заявил заместитель министра науки и высшего образования Денис Секиринский. — Важно, что частный бизнес проявляет инициативу в области развития интеллектуального потенциала и способствует международным научным контактам».

Согласно соглашению, сотрудничество коснется мероприятий, направленных на финансовую и экспертную поддержку молодых ученых, а также внедрение цифровых образовательных технологий в учебный процесс. В центре внимания совместных инициатив — устойчивое сельское хозяйство, зеленая химия, охрана окружающей среды, борьба с изменением климата и обеспечение продовольственной безопасности.

«Мы рады расширению нашей совместной работы с министерством, так как для «ФосАгро» очевидно: без эффективного партнерства государства, науки и бизнеса невозможно решить стоящие перед человечеством глобальные вызовы, подготовить новое поколение профессионалов, способных управлять активно внедряемыми сегодня в промышленность и АПК инновациями», — подчеркнул генеральный директор «ФосАгро» Михаил Рыбников.

Подписанное соглашение стало продолжением многолетней комплексной поддержки, которую компания оказывает талантливым исследователям. С 2013 года «ФосАгро» вместе с ЮНЕСКО и ИЮПАК в рамках программы «Зеленая химия для жизни» ежегодно вручает молодым учёным гранты на исследования в сферах устойчивого ведения сельского хозяйства, охраны окружающей среды, здравоохранения, энергоэффективности и рационального использования природных ресурсов.

Также в Российском химико-технологическом университете «ФосАгро» была запущена стипендиальная программа имени академика Н. П. Лавёрова. В 2018 году «ФосАгро» первой из российских частных компаний заключила с Российской академией наук соглашение о сотрудничестве в сфере инновационного развития отрасли минеральных удобрений.