Крупный пожар вспыхнул в мебельном цехе в Самаре
Самара, 10 июня, 2024, 10:06 — ИА Регнум. В мебельном цехе в Самаре вспыхнул пожар на площади 500 квадратных метров. Об этом 10 июня сообщила пресс-служба МЧС России.
«В Самаре сотрудники МЧС России тушат мебельный цех. Огонь охватил двухэтажный ангар на 500 квадратных метрах», — проинформировали в ведомстве.
Отмечается, что в работах по ликвидации возгорания принимают участие 69 человек, задействовано 22 единицы техники.
Позднее в МЧС уточнили, что пожар удалось локализовать на площади 300 квадратных метров.
Как сообщало ИА Регнум, ранее 10 июня в автосалоне на севере Москвы вспыхнул пожар. Позднее его площадь увеличилась до 200 квадратных метров. Данных о пострадавших в результате возгорания не поступало.
На 9 июня на стадионе «СКА Арена» в Санкт-Петербурге в ночь произошёл крупный пожар. Площадь возгорания составила около 225 квадратных метров, в результате него получили повреждения поверхность арены, часть трибуны и рекламные щиты.
В посёлке Озерновский Усть-Большерецкого района Камчатки 7 июня произошёл пожар на крупном рыбодобывающем заводе. Персонал предприятия смог эвакуироваться самостоятельно, за помощью медиков обратился один человек.