Красноярск, 10 июня, 2024, 09:59 — ИА Регнум. В Красноярском крае на остановке общественного транспорта подросток на камеру жестоко избил 11-летнего мальчика, сообщило 10 июня УМВД в Telegram-канале.

Bulkin Sergey/Global Look Press

Инцидент произошёл в деревне Чердынь в Назаровском районе. Подросток избивал несовершеннолетнего, в то время как группа за этим наблюдала и снимала на телефон. Мать пострадавшего мальчика обратилась в полицию.

Полицейские теперь выясняют обстоятельства произошедшего. Все подростки, причастные к происшествию, установлены. Сотрудники правоохранительных органов назначили проведение судебно-медицинской экспертизы для определения степени тяжести причинённого вреда здоровью мальчика.

Как сообщало ИА Регнум, летом 2023 года тренер по боксу избил 12-летнего мальчика во дворе многоквартирного дома в Московской области. Инцидент произошёл в микрорайоне Силикат. Тренеру не понравилось, что во дворе дома шумят дети, он стал с ними ругаться и в какой-то момент напал на мальчика и начал его избивать. От более серьёзных травм ребёнка спас прохожий.

В мае этого года школьный педагог-психолог избила свою шестилетнюю дочь на детской площадке на глазах у других родителей и детей. Женщине не понравилось поведение её дочери. Врачи диагностировали у ребёнка ушибы по всему телу.