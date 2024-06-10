Лос-Анджелес, США, 10 июня, 2024, 09:36 — ИА Регнум. Сборная Аргентины по футболу с минимальным счётом переиграла национальную команду Эквадора в товарищеском матче.

Shaina Benhiyoun/Global Look Press

Игра состоялась на поле стадиона «Солджер Филд» в Чикаго и закончилась в пользу аргентинцев со счётом 1:0.

Автором единственного забитого во встрече мяча стал нападающий Анхель Ди Мария, отличившийся на 40-й минуте.

При этом капитан аргентинцев и лидер сборной Лионель Месси вышел на поле только на 56-й минуте матча.

У сборной Аргентины остался один товарищеский матч с командой Гватемалы перед началом Кубка Америки. Эта игра состоится 15 июня. Кубок Америки будет проходить с 20 июня по 14 июля, его действующими победителями являются аргентинцы.

Как сообщало ИА Регнум, в начале мая Месси забил мяч и впервые в карьере отдал пять результативных пасов в матче североамериканской Главной футбольной лиги (MLS) команды «Интер Майами» с клубом «Нью-Йорк Ред Буллс». Игра закончилась победой команды из Майами со счётом 6:2.

Сборная России 7 июня уверенно обыграла команду Белоруссии в товарищеском матче в Минске. Проходившая на поле Национального олимпийского стадиона «Динамо» встреча закончилась победой россиян со счётом 4:0.