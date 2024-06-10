Москва, 10 июня, 2024, 09:02 — ИА Регнум. В настоящее время ситуация на линии боевого соприкосновения на харьковском направлении в зоне СВО стала спокойнее. Об этом 10 июня рассказали артиллеристы группировки российских войск «Север», которая действует на этом направлении.

Евгений Биятов/РИА Новости

«Стало тише. Намного тише стало, чем в пик наступления», — привела слова одного из военных Lenta.ru.

Он уточнил, что это произошло после того, как российские артиллерия и пехота подавили противника.

Как сообщало ИА Регнум, 8 июня официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал, что войска российской группировки «Север» продолжили продвигаться в глубину обороны ВСУ в Харьковской области. Он уточнил, что за сутки противник потерял на этом направлении до 180 бойцов, две боевые бронированные машины, три автомобиля, гаубицу Д-20 и две станции РЭБ «Буковель-AD».

Главнокомандующий украинских войск Александр Сырский 6 июня признал, что для ВСУ сложилась сложная ситуация у Купянска в Харьковской области. Он уточнил, что Вооружённые силы России атакуют позиции украинской армии с двух направлений.