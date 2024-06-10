Москва, 10 июня, 2024, 08:43 — ИА Регнум. Площадь возгорания в автосалоне на севере Москвы возросла до 200 квадратных метров. Об этом 10 июня сообщила пресс-служба МЧС России.

Кирилл Брага/РИА Новости

«Площадь пожара на севере Москвы увеличилась до 200 квадратных метров», — проинформировали в ведомстве.

Отмечается, что работы по ликвидации возгорания продолжаются.

Ранее в МЧС сообщили о пожаре, вспыхнувшем в автосалоне на севере Москвы. Информации о пострадавших не поступало.

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Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 9 июня на стадионе «СКА Арена» в Санкт-Петербурге произошёл крупный пожар. По предварительным данным, его причиной стала неисправная электропроводка, что привело к возгоранию чаши спортивного комплекса.

На крупном рыбодобывающем заводе в посёлке Озерновский Усть-Большерецкого района Камчатки 7 июня произошёл пожар. Отмечалось, что персонал предприятия эвакуировался самостоятельно, за помощью обратился один человек, у которого выявили признаки отравления угарным газом.

В подмосковном городе Ногинске 21 мая вспыхнул пожар на швейной фабрике. Пламя успело охватить площадь порядка 3,6 тысячи квадратных метров.