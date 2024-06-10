Санкт-Петербург, 10 июня, 2024, 08:32 — ИА Регнум. Все случаи попыток украинской армии осуществить диверсии против российских военных и на объектах в Севастополе спецслужбы эффективно раскрывают и нейтрализуют. Об этом 9 июня рассказал губернатор Михаил Развожаев на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Андрей Стенин

По его словам, которые процитировал телеканал «Москва 24», информация о внутренней ситуации в Севастополе выдаётся в СМИ дозированно, после проведения сотрудниками силовых ведомств необходимых мероприятий.

«Тем не менее она появляется — о попытках различных организаций подготовки неких диверсий, направленных на военнослужащих и других лиц. Эти все случаи до настоящего времени эффективно нашими спецслужбами раскрываются и нейтрализуются», — сказал он.

Губернатор уточнил, что по указу президента России Владимира Путина в Севастополе работает связанный со статусом среднего уровня реагирования штаб, где идёт обсуждение необходимых мероприятий и принимаются решения, направленные на обеспечение безопасности людей и нормальной жизнедеятельности города.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 10 июня Развожаев рассказал, что попытки ВСУ повлиять на ситуацию ударами дальнобойных ракет обречены на провал. Он подчеркнул, что в Севастополе нарастят группировку сил противовоздушной обороны.

Губернатор Севастополя 8 июня сообщил об уничтожении безэкипажного катера в районе Стрелецкой бухты. Он уточнил, что в результате не было зафиксировано повреждений гражданской инфраструктуры.

Центр общественных связей Федеральной службы безопасности 3 июня обнародовал видеозапись задержания в Севастополе агентов украинских спецслужб. Задержанные готовили диверсии против военных Черноморского флота.