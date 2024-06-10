Москва, 10 июня, 2024, 08:18 — ИА Регнум. Власти Армении и ранее допускали задолженности по выплатам в бюджет Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом 10 июня рассказали в Министерстве иностранных дел России.

Асатур Есаянц/Sputnik/РИА Новости Премьер-министр Армении Никол Пашинян

Представитель МИД, слова которого привела KP.RU, отметил, что это не первый раз, когда Ереван заявляет о «замораживании» участия в ОДКБ и прекращении финансирования бюджета организации.

«Что касается существа вопроса, то задолженности по выплатам в бюджет организации, в том числе со стороны Армении, случались и ранее», — уточнили во внешнеполитическом ведомстве.

По словам представителя министерства, в то время вопрос о финансировании бюджета ОДКБ решали в рабочем порядке путём использования имеющихся резервов, а после этого «должники» погашали возникшую задолженность.

В МИД уточнили, что в текущем году Армения должна была внести в бюджет организации 53,22 млн рублей.

Как сообщало ИА Регнум, 8 мая представитель МИД Армении Ани Бадалян заявил, что Ереван не станет финансировать ОДКБ в 2024 году. Отмечалось, что при этом власти Армении не будут возражать против принятия такого решения в ограниченном формате.

В марте премьер-министр Армении Никол Пашинян пригрозил выходом республики из ОДКБ. По его утверждению, организация якобы не показала «суверенную территорию» республики и этот вопрос сейчас находится «на столе».

До этого в МИД РФ заявили, что российская сторона исходит из того, что Армения продолжит оставаться полноправным членом ОДКБ. В ведомстве уточнили, что надеются, что Ереван придёт к пониманию того, что имеющиеся озабоченности должны решаться в спокойном и доверительном диалоге, а не путем «будирования».