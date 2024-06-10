Новый, 838-й день специальной военной операции (СВО) ознаменован известием об украинском боевике, который сдался российским войскам, переплыв Днепр на самодельном плоту из пустых пластиковых бутылок. Информацию об этом со ссылкой на источники в российских силовых структурах обнародовало 10 июня «РИА Новости». Отмечается, что на побег украинский боец решился потому, что его бригаду собрались частично перебрасывать на харьковское направление. Тогда он и воспользовался ботом Free soldier.

Иван Шилов ИА Регнум Днепр ВСУ

Украинские военные всё чаще сдаются в плен. Только за последнюю неделю это сделали 27 человек.

Тем временем телеканал Sky News известил о самолёте Вооруженных сил Украины (ВСУ), который впервые нанёс удар по объекту за пределами Крымского полуострова и новых регионов. Других подробностей, кроме того, что 9 июня украинские боевики совершили налёт в районе Белгорода, обстреляв российский командный узел, не приводится.

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков накануне несколько раз извещал о ракетной опасности и атаках украинских дронов. В частности, поступила информация о ранении троих бойцов белгородской самообороны: у двух мужчин легкие ранения, у третьего — состояние средней степени тяжести, пояснил глава региона.

А под Часовым Яром огневое поражение ВСУ наносят в том числе ивановские десантники.

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Экипажи самоходных орудий «Нона-С» ведут стрельбу по навесной траектории с закрытых огневых позиций, поражая пикапы, которые перевозят личный состав противника для ротации, пояснили в Минобороны, обнародовав соответствующие видеокадры с рассказом механика-водителя с позывным Шорох.

Подробности — в трансляции ИА Регнум.