Хельсинки, 10 июня, 2024, 07:24 — ИА Регнум. Финляндия в рамках военной помощи передала Украине новейшие образцы вооружений, сообщил начальник управления военной экономики финских сил обороны, генерал-лейтенант Микко Хейсканен. Его слова привело издание Yle.

Василий Иванов ИА REGNUM Зарубежное огнестрельное оружие, применяемое бойцами ВСУ

«Часть переданного оборудования настолько новая, что всё ещё находится на стадии разработки. Полученный на Украине опыт пригодится для развития новейшей финской техники», — заявил Хейсканен.

Он подтвердил, что Украина положительно отзывается о поставляемой Финляндией военной продукции.

Как передавало ИА Регнум, производители оружия из Финляндии получают выгоду от поставок Украине и строят амбициозные планы, заявил посол России в Хельсинки Павел Кузнецов. Он отметил, что промышленников активно поддерживают финские власти. В конце 2023 года Финляндия объявила о планах инвестировать более €20 млн с целью увеличить выпуск боеприпасов в два раза.

30 мая в интервью японскому агентству Kyodo президент Финляндии Александр Стубб одобрил нанесение Украиной ударов вглубь России. Он подчеркнул, что вооружение поставляется ВСУ западными странами для защиты, поэтому лично он не может «поддержать идею ограничения использования» этого оружия Киевом.

В апреле Стубб назвал продолжение боевых действий на Украине единственным способом добиться мира в конфликте. По его словам, мирные переговоры в настоящее время не могут начаться, при этом в украинском обществе есть усталость от затянувшегося для Киева конфликта.