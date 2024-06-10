Москва, 10 июня, 2024, 07:00 — ИА Регнум. Над Донецком, Макеевкой, Авдеевкой, Шахтёрском и Волновахой за прошедшую неделю было обнаружено и перехвачено 237 беспилотников ВСУ. Взрывотехники УФСБ России по Донецкой Народной Республике обезвредили дроны и уничтожили взрывоопасные предметы накладными зарядами. Жертв среди населения и повреждений инфраструктуры удалось не допустить. Об этом ИА Регнум сообщила официальный представитель УФСБ России по ДНР Арина Клепанова.

УФСБ России по ДНР

В Кировском и Петровском районах Донецка система РЭБ «Купол» поразила три беспилотника, которые несли взрывные устройства, один из них был заминирован.

Два дрона типа «Баба-яга», вооруженные противотанковыми авиационными бомбами, были подавлены в районах Волновахи и улицы Бирюзовой в Донецке.

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Один из них управлялся системой Starlink, добавила Клепанова.

УФСБ России по ДНР Уничтоженный дрон в Шахтёрске

Вблизи Пантелеймоновки и Шахтёрска перехватили ударный и разведывательные дроны.

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Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 8 июня силами противовоздушной обороны в регионах России сбили и перехватили 25 беспилотников самолётного типа киевского режима. Два дрона были сбиты над Ростовской областью, один уничтожили и два перехватили над территорией Белгородской области, над территориями Брянской и Тульской областей обезвредили по одному БПЛА, три уничтожили над Астраханской областью, пять беспилотников уничтожили и четыре перехватили над Крымом. Над Кубанью нейтрализовали шесть украинских беспилотников.

В селе Новопетровка Валуйского городского округа Белгородской области 7 июня дрон ВСУ атаковал автомобиль, в котором ехала семья из трёх человек. В результате атаки погибла женщина, ещё два человека пострадали.

Украинских боевиков настигнет возмездие со стороны армии России на поле боя после атаки на херсонское село Садовое. Противника не пощадят, заявил 7 июня сенатор от региона Игорь Кастюкевич.