Симферополь, 10 июня, 2024, 06:37 — ИА Регнум. Украинский конфликт входит в новую фазу противостояния — ВСУ на фоне больших потерь свои усилия направят на попытки атак по территории России западным оружием. Такое мнение высказал глава крымского парламента Владимир Константинов.

Пресс-служба Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов

«Ситуация на фронте у киевского режима напряжённая. Людей не хватает, поэтому они будут делать акцент на ударах по России поставляемым западным оружием. Запускать ракеты и беспилотники — на это у них ещё людской ресурс найдётся», — считает Константинов.

Депутат призвал быть к этому готовыми, конфликт переходит «в новую фазу», а Западу, где живут колониальным мышлением, «плевать на сотни убитых украинцев».

Как сообщало ИА Регнум, попытки киевской армии повлиять на ситуацию ударами дальнобойных ракет обречены на фиаско — группировка российских сил ПВО будет увеличена. Об этом заявил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

В Севастополе ночью 8 июня ВС России уничтожили безэкипажный катер.

На Украине ночью 10 июня сирены предупредили об опасности с воздуха население в пяти областях: Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Николаевской и Харьковской.