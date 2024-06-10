Москва, 10 июня, 2024, 05:59 — ИА Регнум. Отец умершей от рака певицы Жанны Фриске Владимир Копылов рассказал о том, что за фото дочери сотрудникам морга, где находилось её тело, предлагали один миллион рублей.

Цитата из к/ф «Ночной дозор». Реж. Тимур Бекмамбетов. 2004. Россия Жанна Фриске

«Просители» хотели получить фотографию известной исполнительницы в голом виде. Об этом он рассказал в эфире программы «Звезды сошлись» на НТВ.

«Люди пытались нажиться, но сотрудники морга им отказали», — сказал отец Фриске.

Изначально за обнажённые фото умершей дочери предлагали 500 тыс. рублей, но потом цифра увеличилась до 1 млн.

Как сообщало ИА Регнум, Жанна Фриске узнала о заболевании во время беременности. С осени 2013 года актриса перестала появляться на публике и размещать актуальные фотографии в социальных сетях.

Первые сообщения о ее болезни появились в СМИ 15 января 2014 года. 20 января семьей певицы было сделано официальное заявление, что у Фриске диагностирована неоперабельная опухоль головного мозга — глиобластома. После объявления сбора средств на счёт «Русфонда» поступил 1 307 615 рублей. Большая часть суммы была отправлена на лечение онкобольных детей. Жанна Фриске скончалась 15 июня 2015 года в своём доме в Подмосковье.

В 2018 году отец Жанны Фриске заявил, что хочет выпустить фильм о своей дочери.

Позже СМИ писали, что роль умершей дочери может сыграть её сестра Наталья.