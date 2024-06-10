Вашингтон, 10 июня, 2024, 05:35 — ИА Регнум. Бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил журналистам, что ещё не решил, будет ли обращаться в суд после изъятия у него паспорта перед полётом на Петербургский международный экономический форум.

Иван Шилов ИА REGNUM Скотт Риттер

«Сначала мне нужно определить, что произошло, почему и на каком основании», — объяснил свою позицию Риттер.

Журналисты поинтересовались у экс-разведчика, имеет ли он точное понятие о случившемся. Риттер ответил, что ему официально сказать нечего.

Как сообщало ИА Регнум, 3 июня Риттер заявил, что сотрудники американской таможенно-пограничной службы изъяли его паспорт «по приказу» Госдепартамента при его посадке в самолёт, вылетающий из Нью-Йорка в Россию. Аналитик собирался принять участие в ПМЭФ. При этом вместе с Риттером с рейса сняли экс-судью Верховного суда штата Нью-Джерси Эндрю Наполитано, который также собирался участвовать в форуме. Риттер объяснил изъятие паспорта «спланированной засадой американских властей».

Если выяснится, что на Риттера не распространяются никакие ограничения на выезд за пределы США, то препятствие посетить ПМЭФ является проявлением «очередной оголтелой кампании», чтобы помешать гражданам США устанавливать контакты с Россией, прокомментировал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.