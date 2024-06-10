Москва, 10 июня, 2024, 04:38 — ИА Регнум. Более 20 стран заключили контракты на поставку российских вертолётов, заявил генеральный директор «Рособоронэкспорта» (входит в госкорпорацию «Ростех») Александр Михеев на международной выставке вертолётной индустрии HeliRussia 2024.

Af.mil Вертолёты Ми-35

Он уточнил, что компания получила заказы на поставку свыше 170 машин. Наиболее востребованы на мировом рынке боевой разведывательно-ударный Ка-52Э, боевой Ми-28НМЭ, военно-транспортные Ми-171Ш и транспортно-боевые Ми-35М и Ми-35П. Все эти вертолёты будут представлены в МВЦ «Крокус Экспо» в Москве с 10 по 12 июня.

«Мы предлагаем широкий выбор вариантов сотрудничества, которые позволят иностранным партнёрам совместно с «Рособоронэкспортом» и компаниями российской оборонной промышленности создавать и выпускать новые образцы вертолётов с применением уникальных отечественных технологий», — подчеркнул Михеев.

При этом имеющиеся производственные мощности позволяют полноценно исполнять экспортные контракты при первоочередном выполнении гособоронзаказа, уточнил глава российской компании.

Как сообщало ИА Регнум, разведывательно-ударный комплекс HUNTER в новой модификации для уничтожения морских дронов впервые продемонстрируют на выставке HeliRussia 2024 в Москве, объявили организаторы экспозиции. Для участия в мероприятии зарегистрировались более 80 компаний, среди них четыре — белорусские.

Россия и Китай успешно продвигаются в создании вертолёта на базе отечественной тяжёлой винтокрылой машины, заявил 17 мая президент Владимир Путин во время общения со студентами и преподавателями Харбинского политехнического университета. Российский лидер выразил уверенность, что вместе две страны создадут хорошую машину на базе российского тяжёлого вертолёта.