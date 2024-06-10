Севастополь, 10 июня, 2024, 04:19 — ИА Регнум. Попытки киевской армии повлиять на ситуацию ударами дальнобойных ракет обречены на фиаско — группировка российских сил ПВО будет увеличена. Об этом заявил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Александр Комаров ИА REGNUM Табличка города-героя Севастополя

«Политической верхушке нужно чем-то перед спонсорами отчитываться. Поэтому эти дистанционные атаки, кроме шума, военного значения никакого не имеют, скорее приближены к террористическим актам», — высказал мнение политик «РИА Новости» на полях Петербургского международного экономического форума.

Развожаев также пояснил, что Киеву сначала «было дано большое количество дальнобойного оружия», уже потом разрешение на его использование.

«Будет наращена группировка сил ПВО, и этот способ врага влиять на ситуацию закончится фиаско», — заключил губернатор Севастополя.

Он также заверил, что несмотря на периодические атаки укронацистов, в целом обстановка в Севастополе «напряженная, но контролируемая».

Как сообщало ИА Регнум, в Севастополе ночью 8 июня ВС России уничтожили безэкипажный катер, информировал Михаил Развожаев.

ФСБ России раскрыла агентурную сеть украинских спецслужб в Севастополе. В ходе мероприятий задержали пять человек. Они были завербованы на территории Запорожской области. При обысках в домах подозреваемых обнаружили три готовые бомбы и несколько килограммов взрывчатых веществ, в том числе производства Великобритании.