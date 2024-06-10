Самолёт ВСУ впервые ударил по объекту вне новых регионов России
Sky News: впервые самолёт ВСУ атаковал цель в РФ вне её новых регионов и Крыма
Лондон, 10 июня, 2024, 03:40 — ИА Регнум. В иностранных СМИ обсуждается информация о том, что 9 июня самолёт украинских боевиков впервые нанёс удар по объекту на территории России за пределами Крымского полуострова и новых регионов. Подробности сообщил телеканал Sky News.
«ВСУ впервые ударили с самолёта внутри российской территории», — написали авторы.
По данным СМИ, украинский самолёт совершил налёт в районе Белгорода. При этом не называется, какой был применён боеприпас и чьего он производства.
Также не известно, с какого расстояния был запущен снаряд.
Отмечается, что 9 июня под Белгородом был обстрелян «российский командный узел».
Как сообщало ИА Регнум, на лечении в больницах Белгорода находятся более 30 человек, пострадавших за последнее время при обстрелах ВСУ Белгородской области.
США одобрили Украине только «точечное и ограниченное» применение американского оружия по территории России для срыва атак на ВСУ.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что глава государства и военные на фоне заявлений об одобрении ударов ВСУ натовским оружием по России принимают соответствующие контрмеры и готовятся к ним.
Трое бойцов самообороны Белгородской области получили ранения в результате атаки дрона ВСУ 9 июня.