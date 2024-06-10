Лидера террористов из «Крокуса» оштрафуют за нарушения ПДД
Лидера террористов из «Крокуса» оштрафуют за нарушения ПДД в день задержания
Москва, 10 июня, 2024, 03:09 — ИА Регнум. Судебные приставы наложили взыскание на одного из главных фигурантов уголовного дела по теракту в концертном зале «Крокус Сити Холл», уроженца Таджикистана 32-летнего Далерджона Мирзоева (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов) штраф в 2 тыс. рублей за нарушения ПДД в Брянской области в день задержания, 23 марта.
По информации сайта Федеральной службы судебных приставов, на Мирзоева были выписаны два штрафа за административные нарушения.
Исполнительное производство было заведено 4 июня в Новосибирске. Здесь обвиняемый имел ранее временную регистрацию на три месяца.
Мирзоева, как и ещё троих обвиняемых в теракте, задержали в Брянской области. Установлено, что после расстрела зрителей в концертном зале террористы пытались скрыться — на автомобиле Renault Symbol двигались в сторону Украины.
Как сообщало ИА Регнум, пятеро пострадавших при теракте остаются на лечении в медучреждениях, врачи оценивают их состояние как средней степени тяжести.
Вечером 22 марта четверо вооружённых террористов ворвались в здание «Крокус Сити Холла» и открыли огонь по посетителям, после чего устроили поджог.
В результате теракта погибли 144 человека, пострадал 551 человек.
По делу о теракте арестовано 12 человек. В их числе четверо непосредственных исполнителей. Ещё четверо, по данным следствия, знали о намерении террористов и способствовали им в подготовке теракта.
Москва потребовала от Киева выдать всех, кто причастен к терактам, в том числе и в концертном зале Красногорска.