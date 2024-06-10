Москва, 10 июня, 2024, 03:09 — ИА Регнум. Судебные приставы наложили взыскание на одного из главных фигурантов уголовного дела по теракту в концертном зале «Крокус Сити Холл», уроженца Таджикистана 32-летнего Далерджона Мирзоева (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов) штраф в 2 тыс. рублей за нарушения ПДД в Брянской области в день задержания, 23 марта.

Иван Шилов ИА Регнум Терракт, Крокус Сити Холл

По информации сайта Федеральной службы судебных приставов, на Мирзоева были выписаны два штрафа за административные нарушения.

Исполнительное производство было заведено 4 июня в Новосибирске. Здесь обвиняемый имел ранее временную регистрацию на три месяца.

Мирзоева, как и ещё троих обвиняемых в теракте, задержали в Брянской области. Установлено, что после расстрела зрителей в концертном зале террористы пытались скрыться — на автомобиле Renault Symbol двигались в сторону Украины.

Как сообщало ИА Регнум, пятеро пострадавших при теракте остаются на лечении в медучреждениях, врачи оценивают их состояние как средней степени тяжести.

Вечером 22 марта четверо вооружённых террористов ворвались в здание «Крокус Сити Холла» и открыли огонь по посетителям, после чего устроили поджог.

В результате теракта погибли 144 человека, пострадал 551 человек.

По делу о теракте арестовано 12 человек. В их числе четверо непосредственных исполнителей. Ещё четверо, по данным следствия, знали о намерении террористов и способствовали им в подготовке теракта.

Москва потребовала от Киева выдать всех, кто причастен к терактам, в том числе и в концертном зале Красногорска.