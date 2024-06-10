Москва, 10 июня, 2024, 03:00 — ИА Регнум. Министр обороны России Андрей Белоусов направил телеграммы отличившимся в ходе специальной военной операции (СВО) бригаде и танковому полку. Об этом 10 июня сообщили в Telegram-канале ведомства.

Иван Шилов ИА Регнум Андрей Белоусов

Отмечается, что с начала СВО 114-я отдельная мотострелковая бригада выполняет боевые задачи на самых ответственных направлениях. Личный состав соединения проявил храбрость и самоотверженность, принимал активное участие в прорыве глубокоэшелонированной линии обороны противника на авдеевском направлении, освобождал Камышеваху и Красногоровку. В настоящее время военнослужащие продолжают успешное наступление на красноармейском направлении, освобождая от врага донецкую территорию. Итогом профессиональных действий личного состава бригады стало освобождение населённого пункта Уманское.

Военнослужащих 10-го танкового полка Белоусов поздравил с освобождением от ВСУ населённого пункта Парасковиевка Донецкой Народной Республики. По словам министра, бойцы самоотверженно идут в бой, а противник несёт серьёзные потери. Личный состав подразделения участвовал в освобождении Авдеевки и Новомихайловки. Более 1000 бойцов воинской части отмечены государственными наградами и знаками отличия.

Глава Минобороны России поблагодарил военных за успешное выполнение поставленных боевых задач, верность воинскому долгу и присяге.

Как передавало ИА Регнум, российские военнослужащие за три дня освободили село Рыжёвка, находящееся на границе с Курской областью, заявил 9 июня глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. ВСУ понесли значительные потери и были вынуждены отступить. Кадыров выразил уверенность, что такой же финал ожидает другие территории, временно контролируемые укрофашистскими и натовскими формированиями.

По словам губернатора Запорожской области Евгения Балицкого, украинская армия теряет людей на фронте, поэтому «мясных штурмов» на линии боевого соприкосновения становится всё меньше. У ВСУ нет мотивации, в отличие от российских, они не понимают, за что воюют, добавил он.