Москва, 10 июня, 2024, 02:04 — ИА Регнум. В Государственную думу 10 июня будет внесен на рассмотрение депутатов законопроект о введении штрафов за опасное вождение. Ранее проект уже получил одобрение правительства РФ.

t. me/mediamvd ДТП в Саратове

В пояснительной записке предлагается за такое правонарушение выписывать штраф размере от 3 до 5 тыс. рублей. Если водитель будет уличён в повторном нарушении, то ему грозит уже лишение прав от одного до трёх месяцев.

Акцентируется, что термин «опасное вождение» появился в Правилах дорожного движения ещё в 2016 году. По статистике из-за создания опасных ситуаций совершается до 80% ДТП.

«Административная ответственность за опасное вождение до сих пор не установлена. Опасное вождение создаёт угрозу возникновения аварийной ситуации или угрозу безопасности другим участникам дорожного движения», — отмечается в пояснительной записке.

Как сообщало ИА Регнум, в Москве пользователям электросамокатов вручили порядка 15 тыс. штрафов с начала сезона за нарушение правил безопасного вождения и сервиса. Блокировка наступает за аренду несовершеннолетними, системные и грубые нарушения правил дорожного движения.

С 1 апреля в России изменились требования для получения водительских удостоверений. Теперь, согласно постановлению правительства, для сдачи экзамена на знание правил дорожного движения и получения водительского удостоверения необходимо предъявить страховой номер индивидуального лицевого счёта (СНИЛС).