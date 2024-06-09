Париж, 10 июня, 2024, 00:15 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон собрал 9 июня правительство страны после объявления досрочных выборов в Национальное собрание. Об этом сообщило агентство «Франс Пресс».

Иван Шилов ИА Регнум Эмманюэль Макрон

«Эммануэль Макрон собрал в воскресенье правительство в Елисейском дворце», — написало СМИ.

Известно, что первый тур выборов в Нацсобрание состоится 30 июня, второй — 7 июля.

Как сообщало ИА Регнум, Макрон 9 июня в своём видеообращении заявил о роспуске Национального собрания (нижней палаты французского парламента) и проведении досрочных выборов.

Общая предварительная явка на выборах в Европарламент (ЕП) составила 51%.

По предварительным итогам выборов поддерживающая главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен Европейская народная партия пока занимает первое место на выборах.

«Ренессанс» набрал в два раза меньше голосов (15,4%), чем оппозиционная правая партия «Национальное объединение» (32%).

От Франции в Европарламент избирается 81 депутат.