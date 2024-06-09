Макрон встретился с правительством после созыва выборов в Нацсобрание
Макрон встретился с правительством Франции после роспуска Нацсобрания
Париж, 10 июня, 2024, 00:15 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон собрал 9 июня правительство страны после объявления досрочных выборов в Национальное собрание. Об этом сообщило агентство «Франс Пресс».
«Эммануэль Макрон собрал в воскресенье правительство в Елисейском дворце», — написало СМИ.
Известно, что первый тур выборов в Нацсобрание состоится 30 июня, второй — 7 июля.
Как сообщало ИА Регнум, Макрон 9 июня в своём видеообращении заявил о роспуске Национального собрания (нижней палаты французского парламента) и проведении досрочных выборов.
Общая предварительная явка на выборах в Европарламент (ЕП) составила 51%.
По предварительным итогам выборов поддерживающая главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен Европейская народная партия пока занимает первое место на выборах.
«Ренессанс» набрал в два раза меньше голосов (15,4%), чем оппозиционная правая партия «Национальное объединение» (32%).
От Франции в Европарламент избирается 81 депутат.